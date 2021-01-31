شكرا لقرائتكم خبر عن كابول تحض بايدن للضغط على طالبان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضّ الرئيس الأفغاني أشرف غني الإدارة الأمريكية الجديدة على تكثيف الضغط على حركة طالبان، وعدم التسرع في سحب مزيد من القوات.

وقال غني إن طالبان فشلت في الوفاء بالشروط المتفق عليها في فبراير/شباط 2020 مع الولايات المتحدة للحد من الهجمات في أفغانستان، وقطع العلاقات طويلة الأمد مع تنظيم القاعدة.

وتابع غني في خطاب عبر الإنترنت لمنتدى آسبن الأمني: «يجب على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اتخاذ موقف قوي للغاية بشأن النهج القائم على الشروط». وأضاف: «وقّعا على اتفاق وهذا الاتفاق يحتاج الآن إلى التنفيذ».

وقال غني إن على طالبان الاعتراف بمهاجمة القوات الحكومية، وبتنفيذ سلسلة اغتيالات لشخصيات عامة.

وقال إنه بعد الاتفاق ، العام الماضي، أكد المسؤولون الأمريكيون لكابول «أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار، أو خفض كبير للعنف». وتابع «عوضاً عن ذلك، بلغ العنف ذروته».

وقال غني إن طالبان تعتقد أنها هزمت الولايات المتحدة، وأن قوات حلف الأطلسي (الناتو) في أفغانستان «هاربة».

وأضاف أن أعضاء حلف شمال الأطلسي «مهتمون للغاية» بالإبقاء على قوات الحلف في أفغانستان، لكن لا يمكنهم البقاء من دون أشكال مهمة من الدعم تقدمها الولايات المتحدة.

وقال غني إن القوات الأمريكية بحاجة إلى البقاء دون أن يحدد عددها، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتخذ بايدن «القرار الصحيح».(رويترز، أ.ف.ب)