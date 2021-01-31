شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خطر الوباء في الولايات المتحدة.. والنرويج تخفف قيود التنقل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه وتيرة الإصابات الجديدة وحالات الاستشفاء إلى التراجع في الولايات المتحدة، على الرغم من أن العدد الإجمالي للإصابات اليومية لا يزال أعلى بكثير مما سجل خلال الصيف. وبحسب الخبراء، فإن السبب خلف هذا التحسن؛ يرجع إلى احترام قواعد الوقاية؛ كوضع الكمامة والتباعد الاجتماعي مع انقضاء مواسم الأعياد التي تزداد خلالها التجمعات. كذلك، وعلى الأقل في عدد من ولايات البلاد، أصاب الفيروس بالفعل جزءاً كبيراً من السكان. لكن الوضع يبقى حساساً، وقد يؤدي رفع سريع للقيود إلى اختلال في التوازن الحالي، ويسبب موجة جديدة من الإصابات كما يخشى الخبراء.

تقترب بعض الولايات ذات أعداد السكان الأقل، من تحقيق المناعة الجماعية. وقدّر الخبير الوبائي من جامعة كولومبيا جيفري شامان في دراسة بأن 50 إلى 70% من سكان داكوتا الشمالية باتوا يتمتعون بمناعة. ويوضح أنه مع ارتفاع المناعة بين السكان والتقيّد الحالي بالتدابير الصحية، يتجه الوباء «إلى احتواء نفسه بنفسه حالياً». ويقول آميش أدالجا من مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي: إن «فترة السفر التي استغلها الفيروس انتهت تقريباً».

مدارس النرويج

وفي السياق، قال وزير الصحة النرويجي بنت هويه: إن حكومة بلاده ستعمل على تخفيف قيود العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا تدريجياً في منطقة العاصمة، ما سيسمح لبعض المتاجر وأماكن الأنشطة الترفيهية أن تعيد فتح أبوابها بدءاً من الثالث من فبراير/شباط. وكان ظهور سلالة جديدة أسرع انتقالاً قد دفع السلطات لتشديد الإجراءات في 23 يناير، بما في ذلك إغلاق جميع المحال التي تقدم خدمات غير أساسية لأول مرة منذ ظهور الجائحة.

وقال هويه في مؤتمر صحفي «تشهد النرويج انخفاضاً مطرداً في أعداد الإصابات، ولدينا الآن نظرة شاملة أفضل للمرض وانتشاره». وتابع: إن الوضع في العاصمة أوسلو والمناطق المحيطة بها لا يزال غامضاً ومن ثم فإن تخفيف القيود سيكون تدريجياً. كما ستُخفف القيود على المدارس بما يسمح بحضور المزيد من الفصول الدراسية ووجود مجموعات أكبر من الطلاب.

مشاركة اللقاحات

من جانب آخر، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، والتخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها باللقاحات المضادة ل«كوفيد-19». وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس «إذا احتفظنا باللقاحات لأنفسنا ولم نشاركها، فستكون هناك ثلاث مشكلات رئيسية؛ الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتواصل استعار الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير». واعتبرت المنظمة أن على بريطانيا التخلي عن خططها؛ لإجراء التطعيم الجماعي لسكانها في المرحلة الراهنة، والاكتفاء بتحصين الفئات الأكثر تعرضاً لخطر الإصابة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس: إن اعتماد هذا المبدأ سيكون خطوة صائبة أخلاقياً واقتصادياً على حد سواء.

منشأ الوباء

إلى ذلك، التقى خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يحققون في منشأ فيروس كورونا، أفراد طواقم مستشفى في ووهان استقبل أولى حالات الإصابة المثبتة بكوفيد-19، قبل زيارة مقررة إلى معرض دعائي يحتفي بتعافي الصين من الوباء. وتوجهت المجموعة في موكب سيارات إلى مستشفى جينينتان، أول مستشفى استقبل مرضى تم تشخيص في أواخر 2019. وفي تغريدة على تويتر رحب أحد أفراد الفريق بيتر دازاك بالزيارة إلى المستشفى بوصفها «فرصة مهمة للتحدث مباشرة مع طواقم طبية كانت على الأرض في تلك الفترة الحرجة من محاربة كوفيد».