شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى و29 جريحاً بانفجار سيارة «مفخخة» في عفرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقط خمسة قتلى وأصيب 29 شخصاً آخرون بجراح بانفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية، في وقت تواصل فيه القوات التركية اختراقها للحدود السورية عبر إرسال المزيد من الأرتال العسكرية لمنطقة خفض التصعيد. وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا عن خيبة أمله بعد المحادثات التي أجريت هذا الأسبوع في جنيف حول الدستور السوري.

في الأثناء، ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية على خلفية الانفجار العنيف الذي ضرب مدينة عفرين، عصر السبت، إلى 6 أشخاص بينهم اطفال، قتلوا بانفجار سيارة مفخخة في حي الصناعة وسط المدينة، التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود نحو 29 جريحاً بعضهم في حالة خطرة.

ويعد حي الصناعة في عفرين من المناطق المكتظة بالمدنيين والمارة، ويتواجد فيه الكثير من المحال التجارية، وهذا أعنف انفجار وأول مفخخة تضرب عفرين منذ بداية العام الجديد 2021.

التدخل التركي

من جهة ثانية، دخل رتل عسكري تركي جديد نحو الأراضي السورية بعد منتصف ليل الجمعة- السبت، ويضم نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفر لوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمال إدلب، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار/مارس الفائت، بلغ نحو 8155 آلية، إضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

خيبة أمل

من جانب آخر، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا عن خيبة أمله بعد المحادثات التي أجريت هذا الأسبوع في جنيف حول الدستور السوري، موضحاً أن الأطراف المشاركة لم تتمكن من الاتفاق على منهجية للعمل.

وأعلن غير بيدرسون للصحفيين بعد الدورة الخامسة للأعضاء ال45 للمجموعة المصغرة عن اللجنة الدستورية طوال هذا الأسبوع في جنيف «لا يمكن لنا أن نستمر هكذا. كان أسبوعاً مخيباً للآمال».

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك إن «إحباط بيدرسون واضح» من خلال تصريحه. وأوضح بيدرسون أنه ينبغي وضع «آلية» تسمح للأطراف بتحديد نقاط التوافق والاختلاف بهدف العمل على مراجعة الدستور.

وأشار إلى أن المقاربة الحالية «غير ناجحة»، مضيفاً «لا يمكن لنا أن نستمر بالاجتماع ما لم نُغيّر ذلك». وينوي بيدرسون التوجّه إلى دمشق «في المستقبل القريب» لإجراء مناقشات حول هذا الموضوع تحديدًا.

استقالة عضو

وأعلن عضو اللجنة الدستورية السورية عوض العلي استقالته من اللجنة، واصفاً العملية التفاوضية حول الدستور بالعبثية. وقال العلي وهو عضو في اللجنة ضمن فريق المعارضة في تسجيل مصور أرسله لتلفزيون سوريا، إن عملية التفاوض التي شهدت جنيف جولتها الخامسة، «عملية عبثية ولا فائدة ترجى منها سوى أننا نعطي انطباعاً بأن هناك عملية سياسية والنظام متفاعل معها، الحقيقة غير ذلك».(وكالات)