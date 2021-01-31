شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال «تكفيري» حاول اقتحام منزل كاتبة تونسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مصدر أمني تونسي أن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على عنصر «تكفيري» حاول اقتحام منزل الكاتبة والباحثة ألفة يوسف في ولاية سوسة شرقي البلاد، حسب موقع «موزاييك إف إم»المحلي.

ونشرت ألفة يوسف مساء أمس الأول الجمعة تدوينة على صفحتها في «فيسبوك» أكدت فيها صحة الخبر وكتبت: «فعلاً، هناك شخص تكفيري حاول أمس الأول الجمعة الدخول إلى منزلي وقد ألقى عليه الأمنيون القبض.. لم أشأ ذكر الموضوع...لكن الخبر تسرب»، مضيفة: «أنا بخير حال والحمد لله، وأشكر كل الأمنيين على مجهوداتهم».

وألفة يوسف كاتبة ومؤلفة وباحثة تونسية مختصة في اللغة العربية واللسانيات،وقد اشتهرت بالجرأة في كتاباتها وبطروحاتها الدينية ذات الصبغة الحداثية، كما تناولت في أبحاثها الموروث الديني بالتحليل والمقارنة. (وكالات)