شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام موظفي حكومة رأس الخيمة بالفحص كل 7 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف

ألزمت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، جميع موظفي الدوائر المحلية في الإمارة، بإجراء فحص مسحة الأنف كل سبعة أيام على نفقة الموظف الخاصة باستثناء الموظفين الحاصلين على جرعتي لقاح كوفيد ١٩.

واستثنت الدائرة في تعميمها الموظفين الحاصلين على شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية تشير بعدم إمكانية تلقيهم للقاح كوفيد ١٩ على أن تتكفل الجهة الحكومية بإجراء فحص مسحة الأنف لهم كل سبعة أيام، كما أوضح التعميم أنه في حال التعاقد مع الشركات الخارجية وتطلب الأمر وجودهم في مقر الجهة الحكومية يتعين عليها التأكد من إبراز موظفي الشركات نتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف.

وحول الموظف المخالط، أوضح التعميم، أنه في حال إثبات المخالطة في حال أخذه لجرعتين من اللقاح يمنح إجازة طارئة لمدة ١٠ أيام، أما إذا لم يتلق التطعيم فتعتبر فترة الحجر من إجازته السنوية أو إجازة بدون راتب.