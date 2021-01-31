مسؤولون: قرار منح الجنسيـة الإماراتيـة يدعم اقتصاد المعرفة ويجذب المواهب

أكد مسؤولون في الدولة أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، والتي تجيز منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، بأنه قرار يدعم اقتصاد المعرفة، ويجذب أفضل المواهب، موضحين أن الإمارات بهذه التعديلات تستشرف المستقبل بقرارات جريئة.

بارك عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التعديلات القانونية التي تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين. وقال: «إن هذه الخطوة تجسّد بوضوح النهج الحكومي القيادي القائم على الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل»، مشيراً إلى أن المجتمع يمثل أحد المحاور الستة الرئيسية في خطة دبي 2021، التي تنسجم وتتكامل مع الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات، وأن هذا المحور يتضمّن عدداً من الغايات بينها «مجتمع متنوع يمتلك المقومات الديموغرافية للاستمرار».

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن اعتماد التعديلات القانونية بشأن السماح بمنح الجنسية والجواز الإماراتي إلى المستثمرين والموهوبين وأصحاب الاختصاصات يشكل رسالة دعم وثقة بالدور المهم الذي تلعبه هذه الفئات في نمو الاقتصاد وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن القرار ينطلق من الثوابت الوطنية بدعم المستثمرين وتوفير بيئة أمان واستقرار لهم ولأسرهم وأعمالهم.

وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «إن دولة الإمارات بما تتميز به من قوانين وروح التسامح والأمن والأمان قد خلقت بيئة متميزة لجذب الكفاءات والمستثمرين وأصحاب المواهب، وجاءت الإقامة الذهبية و ما تلاها من تجنيس تشكل مرحلة جديدة لجذب المتميزين إلى الإمارات، خاصة لما تتوفر به الدولة من حوافز تشجيع للمستثمرين وأصحاب المواهب».

ومن جهته قال الدكتور عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: «هذا قرار إيجابي سيفيد الدولة من ناحية جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال و الأطباء وأصحاب المواهب وهؤلاء سيجذبون عائلاتهم».

وترى ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «تزيد المبادرة من فرص الانتماء للدوله وأيضا تزيد من العقول الجديدة المثمرة والمنتجة، التي بدورها تؤدي إلى انتعاش اقتصاد الدولة ومكانتها المميزة بين الدول العالمية في مجال الاقتصاد، و تمنح دولتنا أيضاً فرصاً أكبر للمنافسة عالمياً والريادة بين اقتصاديات الدول المتقدمة عالمياً».

وقال الدكتور مبارك حمد بن مرزوق العامري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «إن قرار منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المواهب والأطباء من شأنه أن يخدم الاقتصاد الوطني و جميع القطاعات الأخرى».

وأضاف د. العامري: «إن الدولة حريصة على جذب أصحاب المواهب والأطباء والمستثمرين والسعي من أجل تعزيز البيئة التشريعية والاستثمارية و تحويل الدولة إلى وجهة لأصحاب الأعمال وبيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال».

ومن جهته قال سعيد الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لجمعيات الملاك: «القرار سيسهم في تعزيز الاستثمارات في الإمارات ويجذب رؤوس الأموال إلى الدولة وسيسهم في ارتفاع الطلب على شراء وتملك العقارات».

وأكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن القيادة الرشيدة، حرصت من خلال قرار السماح بمنح الجواز والجنسية الإماراتية للمستثمرين والموهوبين وأصحاب المهن التخصصية إلى جعل الدولة وجهة للمستثمرين ورؤوس الأموال ومركزاً عالمياً في التخصصات النوعية.

دفع عجلة النمو

قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي ل«هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير» (شروق): إن التعديلات القانونية التي أعلنت عنها دولة الإمارات، عن منح الجنسية للمستثمرين، تمثل حلقة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعمل عليها الدولة، لتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف: «كما تدعم هذه التعديلات نهج التنويع الاقتصادي المتنامي في الدولة، وتنشيط القطاعات الاقتصادية، إلى جانب استقطاب المزيد من المستثمرين وأصحاب الشركات الراغبين في إطلاق أعمالهم ومشاريعهم من الدولة».

التنويع والتنمية

فيما قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع ل «شروق»: «تأتي التعديلات القانونية الجديدة، في إطار استراتيجية دولة الإمارات، لتنويع وتنمية القطاعات الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، ودعم الشركات الناشئة في جميع أنحاء الدولة».

وأضاف: «كما ستؤدي هذه التعديلات دوراً رئيسياً في دعم القطاع الأكاديمي، بمواصلة استقطاب العقول والمبتكرين وأصحاب المواهب الإبداعية».

استقطاب العقول

وقال عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات: «إن التوجيهات السامية، بمنح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وأسرهم، يعزز جهود الدولة التي عملت طوال السنوات الماضية على استقطاب العقول والمتميزين وجعلهم جزءاً أساسياً من التنمية المستدامة». مؤكداً أن هذا القرار سيسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يؤكد مكانتها وجهة جذب للمستثمرين والمواهب والكفاءات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات، تحرص دوماً على تحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات، عبر رؤى قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها، لذلك فإن استقطاب استثمارات تتعلق بقطاعات الابتكار والمعرفة على سبيل المثال، وفتح الأبواب أمام أصحاب العقول وتمكينهم ضمن نسيج دولة الإمارات الاجتماعي، سيمنح قيمة مضافة لاقتصاد الإمارات، كما سيؤهل المجتمع بشكل أقوى لتبني مفهوم الابتكار في الأعمال ويسرع خطوات الدولة الحثيثة نحو توطين المعرفة وتطويرها بما يعزز مسيرة التنمية في دولة الإمارات ويرسخ حضورها في كل المجالات إقليمياً وعالمياً.

حاضنة للتميز

أكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن التوجيهات السامية، تأتي تجسيداً لرؤية قيادتنا الحكيمة الهادفة إلى تهيئة كل الإمكانات التي تسهّل ممارسة الأعمال، وتدفع عجلة النمو بطريقة مستدامة. لافتاً إلى أن القرار يصب في مصلحة بناء اقتصاد المعرفة وجذب أفضل المواهب والخبرات من مختلف أنحاء العالم، للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تحققها الدولة على كل الصعد.

وأكد أهمية هذا القرار في إثراء مستقبل الإمارات، وضمان الحفاظ على ريادتها، لاسيما أنه يشمل المستثمرين والموهوبين وأصحاب الخبرات والكفاءات، ما يجعل منها حاضنة للتميز والإبداع. لافتاً إلى أن رؤية قيادتنا الحكيمة ساعدت على تحقيق النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات في كثير من القطاعات الاقتصادية، ويأتي القرار تعزيزاً لهذه الرؤية الثاقبة الساعية إلى مواصلة مسيرة النمو والتطور.

تعزيز الاستقرار

قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تؤكد القيادة الرشيدة مرة أخرى، ريادة دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة عالمياً وجهة مفضلة للعيش والعمل، عبر التوجيهات الجديدة، بمنح الجنسية والجواز الإماراتي. وهذه التعديلات من شأنها أن تعزز ثقة الفئات المستهدفة واستقرارها في دولة الإمارات، التي لطالما سعت إلى توفير بيئة جاذبة وحاضنة للمواهب والعلماء في شتى التخصصات، الذين يسهمون في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وتواصل بذلك دولة الإمارات نهج التميز في القرارات الحكيمة التي تثري المشهد الاقتصادي، بالمزيد من التقدم والنجاح في رحلتها نحو استشراف المستقبل».

مرحلة أكثر انفتاحاً

أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن التوجيهات السامية، بمنح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وأسرهم، يعكس رؤية حكيمة هدفها تعزيز البيئة المشجعة للاستثمار والإبداع، وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب الأفكار الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة.

وأضاف: «هذا القرار ستكون له آثار اقتصادية ومالية إيجابية تؤسس لمرحلة أكثر انفتاحاً وثباتاً في تشجيع الاستثمار الخارجي، واستقطابه وتوطينه، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ومستدامة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد كله». لافتاً إلى أن الإمارات وعلى الرغم من التحديات التي عصفت بالعالم أجمع، جراء جائحة «كورونا»، فإنها كانت ولا تزال تتمتع بمرونة اقتصادية ورؤية استباقية تجعلها تتجاوب مع كل المتغيرات وتوجد الحلول المناسبة لها. وهذا القرار الأخير استمرار للنهج الاستشرافي للقيادة الرشيدة.

تزيد التنافس العالمي

أكد محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن القرار، سيؤسس لمرحلة جديدة تزيد من قدرة الإمارات على التنافس العالمي في استقطاب المستثمرين والمواهب الذين سيشكلون عماد اقتصاد المعرفة تماشياً مع توجهات الدولة للخمسين عاماً القادمة، كما سيحافظ على المركز المرموق لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في تقدير الكفاءات واستقطاب أصحاب الإنجازات. وأضاف: «إن القرار يعد مشروعاً وطنياً شمولياً هدفه النهوض بالنمو الاقتصادي ويعظم المكتسبات التي حققتها الإمارات».

جواز مرور للمبدعين

أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن القرار تجسيد حقيقي للرؤية المستقبلية الطموحة لقيادتنا الرشيدة تجاه مئوية التأسيس وحيوية المجتمع وتنوعه، ويسهم في بناء مجتمع مستدام وإعداد الموارد البشرية المؤهلة والماهرة، للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تحققها الدولة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن هذه القرار جواز مرور للمبدعين والمتفوقين نحو مستقبل مشرق ملؤه التميز والإنجاز، على أرض الإمارات .