شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية استشاري الشارقة» تزور بيت الحكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

زارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في أول أعمالها خلال عام 2021 «بيت الحكمة» في مدينة الشارقة ضمن خطتها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر وعقدت اجتماعها لبحث مستجدات أعمالها لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة.

استقبل وفد المجلس الاستشاري من لجنة الشؤون الاقتصادية مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» ترافقه مروة العقروبي مدير «بيت الحكمة» ومعاونوها.