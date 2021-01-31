شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق الطوارىء الطبية" على رأس اجتماع اليوم لـ"اللجنة الصحية بالنواب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب 4 اجتماعات الأسبوع الجارى، منهم اجتماعين اليوم الأحد لعرض تقارير اللجان الفرعية المُنبثقة من اللجنة، كما تعقد اللجنة اجتماعين آخرين غدا الاثنين لاستعراض تقريرى مشروعى قانونين وهم تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية .

ووفق مشروع القانون الخاص بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية فإنه ينشأ بموجبه ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى، وتتمثل أبرز اختصاصاته فى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء، الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، تحديد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق، وبيان الحالات التى يغطيها الصندوق فى مجال القضاء على قوائم الانتظار، على أن تُحدد لائحة النظام الأساسى قيمة مساهمات الصندوق فى هذا المجال.

ونرصد الأسباب والأهداف المنشوده لهذا القانون :

1- القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها.

2- دعم شراء الأدوية.

3- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

4- ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.