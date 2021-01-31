شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصوص الكود الأخلاقى للنشر والبث الصادر عن "الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نصوص الكود الأخلاقى للنشر والبث، وتضمنت الأكواد واحدا لحماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع، ونصت على الأتي:

1. الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع.

2. عدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.

3. عدم الإساءة إلى الأخرين واحترام الرأي الآخر.

4. عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات.

5. الحفاظ على النظام العام والآداب العامة.

6. تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.

7. إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما فىي حماية المجتمع.