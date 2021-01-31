بذرة أمان مشروع سعودي لمحافظات اليمن

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس أدوات المهنة للمستفيدات بمحافظة مأرب في مجالات الخياطة، والتصوير، وصنع المعجنات، وصنع العطور والبخور، وذلك ضمن مشروع «بذرة أمان».

واستهدف المشروع دعم أكثر من 300 يتيم على الأقل في أربع محافظات وهي مأرب، والجوف، وصنعاء، والبيضاء. وأكد مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بمأرب عبدالحكيم القيسي على أهمية المشروع في دعم شريحة مهمة في المجتمع المتمثلة بأسر الأيتام، مشيدا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني في اليمن.

50 أسرة مستفيدة

ذكرت مديرة المشروع إيمان الزبيري أن 50 أسرة من أسر الأيتام حظيت بفرصة التدريب في مختلف المجالات التي من شأنها توفير بيئة عمل مناسبة لها بعد انتهاء المشروع، وذلك من خلال المهارات التي تلقتها خلال مدة التدريب.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة لصالح الأيتام وأسرهم في اليمن من خلال تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي لهم وإدماجهم في المجتمع، إضافة إلى تمكين المعيلات وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحِرفي والمهني.

توزيع 1300 سلة غذائية

وزع المركز 1300 سلة غذائية للنازحين من محافظة الجوف إلى منطقة الريان في مأرب، استفاد منها 7800 فرد. ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم الدعم الإغاثي والإنساني الطارئ والدوري في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب أشقائها في الجمهورية اليمنية.