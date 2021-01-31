تدمير طائرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة، تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.



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