سقوط مقذوف حوثي قرب مستشفى في «جازان»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أمس، أن الدفاع المدني السعودي تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية. وأضاف المتحدث الإعلامي: «بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في مواقع عدة مختلفة، ولم تنتج عنه أي إصابات أو أضرار، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات».

إلى ذلك، أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي إرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن «قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة».

إلى ذلك، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، أمس، جراء غارات جوية، نفذتها مقاتلات التحالف العربي غرب محافظة مأرب.

واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للميليشيات الحوثية، قادمة من صنعاء، كانت في طريقها إلى جبهة صرواح، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

إلى ذلك، جددت الميليشيات، أمس، قصفها على مساكن المدنيين في مديرية حيس، جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيات عاودت القصف على مناطق مختلفة بالمديرية واستخدمت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 والقذائف عيار 60 وعيار 120، كما أطلقت النار على المنازل من الأسلحة الرشاشة المتوسطة.

وفي السياق، أجبرت ميليشيات الحوثي أكثر من 700 شخص بنحو 100 أسرة، على الفرار من منازلهم في مديريات الدريهمي والتحيتا وحي المنظر بمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، منذ منتصف يناير الجاري.

وقالت الأمم المتحدة، إن تصاعد الاشتباكات في محافظة الحديدة غربي اليمن، تسبب بنزوح ما لا يقل عن 700 شخص «أكثر من 100 أسرة» منذ منتصف يناير الجاري.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح قرابة 2000 يمني منذ مطلع يناير الجاري.

وقالت المنظمة، إن أحدث الأرقام تظهر نزوح 1920 شخصاً في اليمن حتى الآن في عام 2021، مشيرة إلى أنه في العام الماضي تم الإبلاغ عن أكثر من 172000 نازح في اليمن.

وأوضحت المنظمة؛ نظراً لأن الوضع البائس يصبح أسوأ بالنسبة للعديد من العائلات، فمن الضروري زيادة الدعم لمساعدتهم على البقاء على قيد الحياة في ظل هذه الأزمة.

وتنتهك الميليشيات الحوثية بشكل يومي هدنة عسكرية في المحافظة ترعاها الأمم المتحدة منذ أكثر من عامين، دون أن تتمكن من إلزام الميليشيات تنفيذ أي من بنود اتفاق الهدنة.

إتلاف 5 آلاف لغـم حوثـي فـي حجة

أتلفت قوات الجيش اليمني، أمس، 5 آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد. وانتزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش تلك الألغام والعبوات الناسفة، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، من المناطق المحررة، شمالي المحافظة. وتنوعت الألغام التي تم إتلافها بين ألغام مضادة للعربات وألغام فردية وعبوات ناسفة مختلفة الحجم بالإضافة إلى متفجرات زرعها الحوثيون في براميل مياه ووضعوها داخل منازل المواطنين في مدينة حرض. وتبلغ عدد الألغام والمتفجرات التي انتزعتها قوات الجيش أكثر من 42 ألف لغم أرضي وعبوة ناسفة. وزرعت ميليشيات الحوثي آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العام، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.