العراق: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف نينوى

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

قال جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس، إنه تمكن من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف تنفيذ اعتداءات وهجمات في محافظة نينوى شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان رسمي، أن «مفارز جهاز الأمن الوطني، بناءً على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن المجاني أفادت بتحركات لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالموصل». وأضاف أن «المفارز تمكنت من إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية».

وتابع البيان، أنه «جرى تدوين أقوالهم أصولياً واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية في أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم».

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، مقتل عنصرين من تنظيم «داعش»، أحدهما مسؤول بمحافظة الأنبار.