مستشار بايدن يؤكد ضرورة إصلاح الديموقراطية الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ على الولايات المتحدة إصلاح ديموقراطيّتها لمواجهة خصومها على نحو أفضل.

وخلال نقاش مع سلفه روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الجمهوري السابق، نظّمه معهد الولايات المتحدة للسلام، قال سوليفان، إنّ «الصين تحاول أن تُظهر أنّ النموذج الصيني أفضل من النموذج الأميركي»، معتمدةً على «الاختلالات والانقسام في الولايات المتحدة».

واعتبر أنّ أوّل أركان السياسة الأميركيّة يجب أن يكون «إصلاح الدعائم الأساسيّة لديموقراطيّتنا»، سواء تعلّق الأمر بـ«النظام الديموقراطي نفسه» أو بأوجه «عدم المساواة العنصريّة والاقتصاديّة».

وأضاف سوليفان: «إن الخطوة الثانية هي الإقرار بأنّنا سنكون أكثر فعاليّة» من خلال العمل «يداً بيَد مع حلفائنا».

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة تُمثّل مع حلفائها في أوروبا وآسيا «أكثر بكثير من نصف الاقتصاد العالمي»، وهو ما يمنحها «الثقل اللازم لتحقيق نتائج والدفاع عن عدد من المبادئ».

وأشاد سوليفان بمبادرة إدارة ترامب لإعادة إطلاق «الرباعية»، وهو تحالف استراتيجي يجمع الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان. وأكد: «نريد حقاً الحفاظ على هذه البُنية وتطويرها»، مثيراً بذلك ارتياح المستشار السابق لترامب الذي رحّب بـ «الانطلاقة الجيّدة» لفريق بايدن.

وتمحورت النقطة الثالثة التي تحدّث عنها سوليفان حول الفوز بالمنافسة المتمثّلة بـ«تقنيّات المستقبل»، مشدّداً على أنّ «هذا يتطلّب العمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، وفي الوقت نفسه القيام باستثمارات عامّة طموحة وجريئة هنا في الولايات المتحدة».