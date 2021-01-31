أمطار غير مسبوقة في تشيلي تؤدي لانقطاع الكهرباء عن 100 ألف منزل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت السلطات التشيلية انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 100 ألف منزل منذ أمس الجمعة بمنطقة سانتياغو جراء أمطار غير مسبوقة في فصل الصيف على العاصمة التشيلية وضواحيها.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة التي من المتوقع أن تستمر حتى الأحد على معظم أنحاء تشيلي، إلى قطع التيار الكهربائي عن 112833 منزلا وغمرت المياه العديد من الأحياء في منطقة سانتياغو.

كما تسبب سقوط الأشجار في تعطيل حركة المرور، وتم إغلاق العديد من الطرق في جبال الأنديز بسبب الانزلاقات الأرضية.

وتعاني منطقة سانتياغو ووسط البلاد أسوأ حالة جفاف منذ 60 عاما.