دون مقابل مادي.. اجتماع بين الزمالك وأوناجم لإنهاء انتقاله إلی الوداد

جدة - عبدالحي حسين - يعقد مسٶولو فريق الزمالك المصري اجتماعا مع اللاعب محمد أوناجم لإنهاء ترتيبات انتقاله إلی الوداد علی سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة “اليوم السابع” المصرية أنه من المنتظر أن ينتقل أوناجم للوداد علی سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر دون أن يحصل الزمالك على أي مقابل مادي، مقابل تنازل اللاعب عن مستحقاته لدى الزمالك عن الموسم الحالي كاملة.

ويراهن الوداد علی استعادة نجمه السابق أوناجم لتدعيم الفريق خلال الشطر الثاني من منافسات الموسم الجاري، وهي الرغبة ذاتها التي تتملك أوناجم.