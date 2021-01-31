حمد الله وامرابط يقودان النصر للفوز بكأس السوبر السعودي

جدة - عبدالحي حسين - قاد كل من عبد الرزاق حمد الله ونور الدين امرابط فريقهما النصر للفوز بكأس السوبر السعودي لكرة القدم عقب تفوقه على الهلال بثلاثية نظيفة.

واحتضن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض العرس الكروي، اليوم السبت، والذي ابتسم للنمور الصفر في أمسية تألق بألوان مغربية.

وتناوب علی توقيع ثلاثية فريق النصر كل من البرازيلي بيتروس ماثيوس في الدقيقة61، والمغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 82 وسامي خليل النجعي في الدقيقة 92.

ورفع النصر رصيده من غلة التتويجات الی 45 لقبا، وكأس السوبر السعودي الثانية علی التوالي بعد لقب نسخة الموسم الماضي.