ماليزيا تسجل رقما قياسيا من إصابات كورونا

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

سجلت ماليزيا، السبت، عددا قياسياً من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم الثاني على التوالي.



وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، يأتي ذلك قبل أيام من قرار للحكومة بشأن تمديد القيود على التنقل، أو تشديدها، ومن المقرر أن تنتهي القيود السارية حاليا الأسبوع الجاري.

وسجلت ماليزيا، التي تقع في جنوب شرق آسيا، السبت، إصابات جديدة بالفيروس بلغت 5728 حالة، بعدما تجاوزت حاجز الـ5 آلاف لأول مرة الجمعة، بحسب تغريدة للمدير العام للصحة نور هشام عبدالله على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 209 آلاف و661.

ووصل عدد الوفيات جراء الجائحة في البلاد إلى 746، بينها 13، السبت.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، فرضت ماليزيا حالة طوارئ، وجددت القيود على حرية التنقل في مواجهة موجة جديدة من إصابات كورونا، وهو ما كاد أن يصل بالنظام الصحي في البلاد إلى حافة الانهيار.

ومن المقرر أن تنتهي القيود الحالية في 4 فبراير/شباط المقبل، ولكن قد يتم تمديدها إذا لم تتراجع أعداد الإصابات الجديدة.