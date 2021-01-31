شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا 26 مليونا وأستراليا 28 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في الولايات المتحدة بنسبة 7ر0 بالمائة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل إلى 26 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 6ر0 بالمائة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 29ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 6ر0 بالمائة، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

وشهدت ولاية نيوجيرسي زيادة بنسبة 7ر1 بالمائة في الإصابات مقارنة بالوقت نفسه الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 692 ألفا و543 حالة.

كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد وفيات جرى تسجيله في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي بها 622 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا.

فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في أستراليا 28 ألفا و806 حالات.

وسجلت البلاد 909 حالات وفاة بشكل إجمالي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 26 ألفا و45 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.