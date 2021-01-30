العثماني: الاستقالات من حزبنا قليلة مقارنة بالسنوات الماضية وسنواجه الخصوم

جدة - عبدالحي حسين - أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، مساء اليوم السبت، أن الاستقالات التي يعرفها الحزب حاليا قليلة مقارنة بالسنوات الماضية.

رئيس الحكومة أكد في لقاء تواصلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع أعضاء الحزب بإقليم آشتوكة آيت بها، أن الحزب واعي بدوره الوطني رغم حملات التشويش التي يتعرض لها، مشيرا إلى أن الحزب لا يمكنه أن يقع في تناقض واصطدام مع خيارات الدولة ومع توجهات الملك .

العثماني، أكد أن موقف الحزب من تطبيع العلاقات مع (إسرائيل) هو موقف سامي يعلي قضايا الوطن وأن هناك من كان يراهن على انقسام داخل الحزب لكن موقف الأمانة العامة للحزب خيب ضن الكثيرين، مشيرا إلى أن حملات التشويش سنواجهها باليقضة والوعي وسنرد عليها حسب المتوفر.

رئيس الحكومة، أشار إلى أن موقف الحزب من القضية الفلسطينة ثابت ولن يتغير مؤكدا الدعم الكامل للفلسطينين وأن الحزب مستعد لكل المبادرة لدعم القضية الفلسطينية رفقة شركائه من القوى الوطنية.

وتابع العثماني أن الحزب مر بأزمات وصعوبات أكبر من الوقت الحالي وأن تسليط الضوء من طرف الخصوم على بعض الإستقالات من الحزب والتي هي أقل بكثير من الإستقلات في السنوات الماضية، منبها لبعض الخرجات لبعض أعضاء الحزب التي تعطي للخصوم فرصة للإساءة للحزب، حسب قوله.