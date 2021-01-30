الطريق إلى الكركارات… شعار لحاق الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة

جدة - عبدالحي حسين - نظمت الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة لحاقاً بلغت مسافته حوالي 2500 كلمتر، من شمال المملكة الى جنوبها، وبالضبط نحو معبر الكركارات على الحدود المغربية الموريتانية، وذلك من 24 الى 28 يناير الجاري، بمشاركة جل الأندية الوطنية للسيارات الكلاسيكية.

اللحاق التي اتخد له كشعار “الطريق نحو الكركارات” تميز بحضور سيارات كلاسيكية من مختلف الحقب الزمنية، قطعت جميعها الاف الكلمترات، قادمة من مدن كالناظور، الدريوش، طنجة، فاس، القنيطرة، مكناس، البيضاء، مراكش، اكادير، وبني ملال، للوصول الى الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر العيون الداخلة وصولا الى معبر الكركارات.

ويستعد أعضاء الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة لتنظيم لحاق مماثل نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى تظاهرات مختلفة بجل جهات وأقاليم المملكة، كاللحاق المتوسطي، لحاق الاطلس، لحاق القنيطرة طنجة، ولحاق بني ملال للسيارات العتيقة.