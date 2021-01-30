العثماني: المغرب استطاع التحكم في انتشار الوباء ونسبة الملء تراجعت إلى 23 في المئة

جدة - عبدالحي حسين - أكد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، مساء اليوم السبت، أن المغرب استطاع التحكم في انتشار وباء كورونا بطريقة معقولة ونسبية.

رئيس الحكومة أكد خلال لقاء تواصلي افتراضي، نظمته شبيبة حزبه بإقليم اشتوكة آيت باها، مساء اليوم السبت، أن الحلات المسجلة تراجعت من6000 حالة يوميا الى 850 حالة، مشيرا إلى أن السبب ليس النقص في عدد التحاليل المخبرية، التي تراجعت نسبيًا، لكن نسبة الحالات الإيجابية في التحاليل المخبرية هي التي عرفت تراجعًا كبيرا، ذلك أن في كل 100 تحليلة فقط 6 أشخاص مصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن عدد الوفيات والحلات الحرجة شهدت هي الأخرى تراجعا في الأيام الأخيرة.

وتابع العثماني، أن الإجراءات المتخدة ساهمت بشكل كبير في الحد من إنتشار فيرس كورونا بالمغرب، مبرزا أن نسبة الملء الخاصة بكوفيد-19 تراجعت من 34 في المئة الى 23 في المئة ما سيساعد الأطر الطبية في مستشفيات المملكة وأن جميع التقارير تؤكد نجاح المغرب في مواجهة فيروس كورونا.

وطالب العثماني من جميع المواطنين الاهتمام بعملية التلقيح بالتسجيل في العملية، مؤكدا أن هذه المحطة هامة في مسلسل مواجة بلادنا للجائحة.