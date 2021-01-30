شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار السفر جوا إلى ألمانيا رغم الحظر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يؤثر الحظر الذي فرضته ألمانيا على القادمين من عدة دول بها سلالات متحورة خطيرة من فيروس كورونا إلا تأثيرا ضئيلا على الحركة الجوية خلال أمس السبت.

فلم تشأ شركة لوفتهانزا الحد من حركة طيرانها إلى كل من البرتغال وإيرلندا وبريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل وفقا لأسئلة طرحتها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على الشركة.

وكانت خطوط طيران تربط ألمانيا بجهات متعددة تأثرت بشدة بسبب الوباء.

وقال المتحدث باسم لوفتهانزا، مارتن لويتكي، أمس السبت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن اللائحة تنص على استثناءات - بما في ذلك ألمان وأجانب يعيشون في ألمانيا وركاب عابرون - ويسمح لهؤلاء وكثيرون غيرهم بالطيران.

وأضاف لويتكي أنه سيتم الإبقاء على الوضع تحت المراقبة وسيتم تعديل خطط الطيران خلال الأيام المقبلة إذا لزم الأمر ليتوافق مع تحاشي زيادة العدوى.

كانت الحكومة الاتحادية الألمانية قررت أول أمس الجمعة أنه لن يسمح لشركات الطيران والسكك الحديدية والحافلات والشاحنات بنقل الركاب من مناطق الإصابة بالفيروس إلى ألمانيا حتى 17 فبراير المقبل.