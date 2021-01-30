شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات ووفيات كورونا تتراجع في المغرب وترتفع بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس السبت تسجيل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 851 أول أمس ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 470691 حالة.

كما سجلت 13 وفاة جديدة نزولا من 22 أول أمس ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 8259 وفاة.

وبدأ المغرب حملة تطعيم ضد كوفيد 19, بعد أن أعطى العاهل المغربي محمد السادس الخميس إشارة البداية بتلقيه اللقاح نفسه.

فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في لبنان حتى أمس السبت إلى 298913 بعد تسجيل 2631 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفع عدد الوفيات إلى 3031 بعد تسجيل 61 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 2629 من بين المقيمين،و 2 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 298913

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 3031 منذ 21 فبراير الماضي.