شكرا لقرائتكم خبر عن وقفات احتجاجية في بيروت وصيدا تضامنا مع محتجي طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم عدد من المتظاهرين اللبنانيين وقفات احتجاجية في مدينة صيدا جنوب لبنان وفي العاصمة بيروت تعبيرا عن تضامنهم مع المحتجين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

ونظم عدد من المحتجين وقفة تضامنية مساء اليوم السبت في ساحة إيليا في مدينة صيدا جنوب لبنان، انتقدوا خلالها حملة الاعتقالات التي جرت في مدينة طرابلس، وانطلقوا بمسيرة جابت أحياء المدينة.

وفي العاصمة بيروت، نظم عدد من المحتجين وقفة تضامنية مع مدينة طرابلس، في ساحة الشهداء وسط العاصمة، عصر اليوم، رفع خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية، ورددوا شعارات تضامنية مع طرابلس.

وفي مدينة طرابلس شمالاً، قطع عدد من المحتجين مساء اليوم بعض مسارب ساحة عبدالحميد كرامي بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة.

وفي العاصمة بيروت، تجمع عدد من المحتجين أمام منزل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وسط انتشار أمني، إذ ردد المحتجون شعارات وهتافات للتنديد بما حصل في طرابلس.