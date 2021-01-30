شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة صحية في البرتغال بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت البرتغال اليوم السبت، إنه لم يعد لديها سوى سبعة أسرة شاغرة في وحدات العناية المركزة المعدة لحالات كوفيد-19 في برها الرئيسي، بينما دفعت زيادة الإصابات السلطات إلى إرسال بعض من هم في حالة حرجة إلى الجزر البرتغالية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن من بين 850 سريرا لوحدات العناية المركزة المخصصة لحالات كوفيد-19 في البر الرئيسي، تم شغل 843 سريرا. ويوجد بالدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة 420 سريرا إضافيا بوحدات العناية المركزة لمن يعانون من أمراض أخرى.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات اليومية بلغ 12435 حالة، بانخفاض عن الرقم القياسي المسجل يوم الخميس، في حين سجلت 293 وفاة.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 في البرتغال حتى الآن 12179، فضلا عن 711018 إصابة. ووفقا لموقع (أور وورلد إن داتا) المتخصص في جمع البيانات، لدى البرتغال أعلى متوسط إصابات ووفيات بالمرض بالنسبة للفرد على مدى سبعة أيام.