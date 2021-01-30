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كورونا عالميًا: الإصابات 102.2 مليون والوفيات 2.21 مليون

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الدمام - شريف احمد - بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم، حتى اليوم السبت، 102 مليون و167 ألفا و798 شخصا، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه بلغ مليونين و209 آلاف و214 حالة وفاة. ولاتزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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