الأمن العراقي يقتل إرهابيين أحدهما قيادي بداعش

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وقالت خلية الإعلام في بيان أورده موقع (السومرية نيوز) «إن قوة من فوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي تمكنت من قتل إرهابيين اثنين أحدهما المسؤول العسكري لداعش في صحراء غربي قضاء الرطبة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس، مقتل عنصرين من تنظيم داعش، أحدهما مسؤول بمحافظة الأنبار.وقالت خلية الإعلام في بيان أورده موقع (السومرية نيوز) «إن قوة من فوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي تمكنت من قتل إرهابيين اثنين أحدهما المسؤول العسكري لداعش في صحراء غربي قضاء الرطبة».

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