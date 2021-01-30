شكرا لقرائتكم خبر 50 جراحة قلب لـ(نبض السعودية) لأطفال المكلا اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام الفريق الطبي المكون من أطباء واستشاريين سعوديين خلال 6 أيام منذ انطلاق الحملة بإجراء 33 عملية جراحية، منها 17 جراحة قلب مفتوح و16 قسطرة قلبية دون وقوع مضاعفات، استفاد منها الأطفال من العائلات الأكثر احتياجا في محافظة حضرموت.واختتم المركز أمس حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، حيث قام الفريق الطبي للحملة على مدى 7 أيام بالكشف على 1.764 مريضا، وإجراء 350 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، إضافة إلى توزيع 350 نظارة طبية وقطرات للأعين.
وسلم المركز أمس أدوات المهنة للمستفيدات بمحافظة مأرب في مجالات الخياطة، والتصوير، وصنع المعجنات، و صنع العطور والبخور، ضمن مشروع (بذرة أمان).
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