المعلمي: المملكة سباقة في دعم البنية المستدامة

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وأشار في كلمة بشأن مقترح رئيس المجلس الاستشاري والاجتماعي للأمم المتحدة للاستثمار في البنية التحتية المستدامة، إلى أن المملكة أنشأت منصة الخير الرقمي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمويل أول مورد عالمي يمكن الناس من تمويل الجهود المحلية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنشأت مجموعة دول العشرين مركزا عالميا للبنية التحتية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن تاريخ المملكة حافل في مجال دعم الشراكات الخاصة والعامة في إطار متعدد الأطراف، وفي مجال دعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة.وأشار في كلمة بشأن مقترح رئيس المجلس الاستشاري والاجتماعي للأمم المتحدة للاستثمار في البنية التحتية المستدامة، إلى أن المملكة أنشأت منصة الخير الرقمي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمويل أول مورد عالمي يمكن الناس من تمويل الجهود المحلية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنشأت مجموعة دول العشرين مركزا عالميا للبنية التحتية.

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