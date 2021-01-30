مصر ترشح أبوالغيط للجامعة العربية لفترة ثانية

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وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس «إن إعادة ترشيح الأمين العام أحمد أبوالغيط لفترة ثانية تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر تجاه عمل جامعة الدول العربية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسائل إلى القادة العرب، للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبوالغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقا لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس «إن إعادة ترشيح الأمين العام أحمد أبوالغيط لفترة ثانية تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر تجاه عمل جامعة الدول العربية».

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