شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 24 مطعماً لم تلتزم القيود في باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

أغلق خلال يومي الخميس والجمعة 24 مطعماً في باريس مخالفة للتدابير التي فرضتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا مُنذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وفق ما ذكر قسم الشرطة السبت.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه «تم تسجيل المخالفات»، وسيتم «إخطار كل مرفق خلال الساعات المقبلة» بإجراء الإغلاق الإداري لمدة 15 يوماً. وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قد أعلن مساء الجمعة تشديد الرقابة على حُسْن تنفيذ حظر التجول الذي يسري من الساعة 18.00، وعلى الحفلات غير المنظورة، و«الفتح غير النظامي» للمطاعم، حتى «لا تُفسد تجاوزات القلة جهود الجميع».

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني، تم إغلاق 34 متجراً باريسياً لمدة أسبوعين، بينها ثمانية متاجر كبيرة لبيع الأغذية، بسبب عدم التزامها تطبيق حظر التجول أو وضع الكمامة، وفق الشرطة. ويتم وسطياً مراقبة ما بين 300 و400 مؤسسة تستقبل العامة في باريس، بحسب الشرطة.