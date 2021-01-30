شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا تنفذان تدريباً جوياً مشتركاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك، بإحدى القواعد الجوية المصرية، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرز، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، ويستمر عدة أيام مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا أثناء فعاليات التدريب.

وذكر بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية السبت، أن المراحل الأولى للتدريب تضمنت عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.(وام)