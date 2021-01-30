شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: سقوط مقذوف حوثي بمحيط مستشفى في جازان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (واس)

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية، تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن الغامدي قوله، إنه تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار، كما تم مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.