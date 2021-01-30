شغل مناصب هامة في السعودية.. وفاة الأمير تركي بن ناصر بعد تعرضه لوعكة صحية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

توفى، اليوم (السبت)، الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية الأسبوع الماضي، نقل على إثرها للمستشفى.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي أمس (الجمعة)، اطمأن خلالها على صحة الفقيد، وفقاً لتغريدة للأمير فيصل بن تركي.

من جانبه، نعى المستشار تركي آل الشيخ الفقيد عبر تويتر قائلاً: «رحم الله الأمير تركي بن ناصر»؛ وغرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد: «اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنّاتك. إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

وشغل الأمير الراحل مناصب عسكرية عدة بينها المستشار الخاص لوزير الدفاع والطيران والمفتش العام، فضلا عن توليه منصب المدير العام للأرصاد وحماية البيئة بمرتبة وزير.