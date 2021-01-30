شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون العربية بالنواب" تستكمل مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اجتماعا ، الاثنين المقبل ، لاستكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وكان النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كشف عن ملامح خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة وأبرز الملفات على جدول أعمالها، مضيفا أن لجنة الشئون العربية تمتلك العديد من الملفات المهمة ، فى مقدمتها حماية مصالح المصريين فى الخارج ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وكذلك مناقشة التكامل الاقتصادى مع الدول العربية ، وتحقيق الأهداف المنوط باللجنة تنفيذها وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب .