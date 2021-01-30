شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب تنسيقية شباب الأحزاب يواصل لقاءات المواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مسئولياتهم تجاه وطنهم، يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، ويعون الدور الذى وكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، حيث يتفاعل نواب التنسيقية دائما مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ومن بين هؤلاء النواب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى يحرص دائما على التواجد في الشارع من أجل الاستماع الى مطالب المواطنين و كذلك الالتقاء الدائم بأهالى الدائرة .

يذكر أن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أكد من قبل أن المواطن يرى أن أداء المجلس خلال الأيام الماضية كان أداء مفاجئا، كما أنه سعيد بهذا الأداء وتوسم خيرا فى الأيام القادمة ونستطيع أن نقول أن المجلس نجح فى تحويل بوصلة الرؤية السلبية للمجالس النيابية إلى إيجابى.

وأضاف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: هناك حالة من الحماسة لدى نواب تنسيقية شباب الأحزاب وأوجه التحية لهم لنشاطهم منذ السوم الأول لحلف القسم .

وتابع: نحن من أبناء الشعب المصرى ومن كافة القرى خرجنا من صفوف الشعب وأنا اتحدث إليك اليوم من داخل دائرتى بين الناس، كيف أكون متواجد داخل الشارع وانقل صوت الناس، وهذا هو المطلوب، والنظرة الإيجابية للناس لنواب التنسيقية يعكس صدق النواب في حمل الأمانة ونستشعر أن هذا الجيل يحمل على عاتقه نجاح تجربة فريدة تحدث لأول مرة في تاريخ مصر وإحساس المسئولية هو بدايات النجاح أما النجاح سيكون نتيجة ما نقدمه للمواطنين وفى نهاية كل دور انعقاد سنقدم كشف إنتاج عما قدمه النواب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.