شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات مفاجئة لوكيل تضامن البرلمان لعدد من دور المغتربات لمراقبة جودة الخدمات المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوى القدرات الخاصة بمجلس النواب، عددا من الزيارات التفقدية المفاجئة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة ببعض دور المغتربات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بصحبة مسؤلي دور المغتربات، واستمع "فتحي" للطالبات ودار النقاش بينهم حول مستوى المعيشة، الشكاوى والمقترحات، وشدد "فتحى" على الاهتمام بمستوى المعيشة ودرجات النظافة بالإضافة إلى حسن التعامل.

ومن المقرر أن يستمر النائب أحمد فتحى، فى القيام بمثل تلك الزيارات للوقوف على آخر المستجدات وساعياً للوصول لأعلى مستوى من الخدمة التى تقدم للمواطنين.