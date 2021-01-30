شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تشهد تخرج قيادات وزارة العدل من برنامجها التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، تخرج قيادات وزارة العدل ممثلين في عدد 13 مساعد وزير، 5 رؤساء محاكم ابتدائية، و 8 مستشارين أعضاء المكتب الفني لوزير العدل بعد تدريبهم على عدة محاور تدريبية أهمها التخطيط الاستراتيچي، إدارة المشروعات، تسويق الذات وغيرها، عبر عدة محاضرات وورش عمل وتدريبات عملية.

يأتي هذا البرنامج ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعه مع وزير العدل وممثلي شباب القضاة المتميزين إبان شهر أكتوبر الماضي، تم تصميم البرنامج بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات والبحوث القضائية.