شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مناقشته.. كيف يتصدى قانون الطوارئ الطبية لقوائم الانتظار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا الأسبوع الجارى لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى ضوء تقرير اللجان الفرعية فى هذا الشأن.

ووفقا للقانون يكون للصندوق، الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء، يكون مقره مدينة القاهرة.

وفى هذا الصدد، نستعرض أهداف إنشاء القانون قبل مناقشته فى لجنة الشؤون الصحية:

1- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

2- دعم شراء الأدوية.

3- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

4- ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

يٌشار إلى أن مشروع القانون الذى انفردت ”الخليج 365” بنشره انتظم فى 3 مواد إصدار تقضى بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص على أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاءه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.