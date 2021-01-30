«الصحة» الأميركية تفرض الكمامات في وسائل النقل العام

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أصدر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أمراً يلزم وضع الكمامات للوقاية من انتشار وباء «كوفيد - 19» في جميع وسائل النقل العام تقريباً في جميع أنحاء أميركا.

ويشمل الأمر الذي صدر في وقت متأخر مساء أمس، السفر في الطائرات والقطارات والحافلات وسيارات الأجرة وشركات النقل وقطارات الأنفاق والعبّارات والسفن.

وهو يوسع أحد القرارات التنفيذية الأولى التي وقعها الرئيس جو بايدن، والذي يلزم المواطنين وضع كمامات عند السفر بين الولايات كجزء من استراتيجية أكبر للحد من انتشار «كوفيد - 19».

يسري الأمر الجديد الذي يغطي أيضاً السفر داخل كل ولاية، الساعة 11:59 مساء الاثنين (4.59 الثلاثاء ت غ).

وينص على أن «وضع الكمامات في أنظمة النقل لدينا سيحمي الأميركيين ويوفر الثقة بأنه يمكننا مرة أخرى السفر بأمان حتى أثناء هذا الوباء».

ويضيف «لذلك فإن طلب وضع كمامات سيساعدنا في السيطرة على هذا الوباء وفي إعادة فتح الاقتصاد الأميركي».

وسجلت الولايات المتحدة أسوأ أرقام لجهة وفيات كوفيد-19 في العالم، لكن عدد الحالات ودخول المستشفيات انخفض خلال الأسبوعين الماضيين، ويعزو بعض الخبراء التحسن جزئياً إلى تعزيز الالتزام بإجراءات وضع الكمامات وتدابير التباعد الاجتماعي.