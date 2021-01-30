قتلى وعشرات الجرحى بانفجار محطة وقود في البيضاء

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لقي ثلاثة مدنيين حتفهم وأصيب 30 آخرون، اليوم السبت، في انفجار وقع بمحطة لتعبئة مادة الغاز بمحافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط اليمن.

وقال شهود عيان، إن انفجاراً ضخماً وقع بمحطة تعبئة الغاز في حي عزة، بجانب مقر البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وسط المدينة، أثناء تجمع عشرات المدنيين في انتظار دورهم لتعبئة الغاز.

وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المحطة، حسبما أفاد الشهود «ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين، فضلاً عن احتراق عدد من المحال وورش إصلاح السيارات القريبة من المحطة».

وبحسب شهود العيان، فقد نقل عشرات الضحايا إلى مستشفيات المدينة، التي أطلقت نداء استغاثة لمساعدة المصابين.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تبين مدى قوة الانفجار.

وحتى هذه اللحظة لم تتضح أسباب انفجار المحطة، ولم تصدر سلطات الأمر الواقع أي تصريح حول ذلك.



