إيطاليا تسجل 12715 إصابة جديدة بـ«كورونا» و421 وفاة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة، إن إيطاليا سجلت 421 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، اليوم السبت، نزولاً من 477 في اليوم السابق، كما تراجعت الإصابات الجديدة من 13574 إلى 12715.

وأضافت الوزارة، أنه تم إجراء 298010 فحوص للكشف عن «كورونا»، أمس، مقابل 268750 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد - 19» في إيطاليا حالياً 88279 منذ فبراير الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسادسة على مستوى العالم. كما سجلت 2.542 مليون إصابة حتى الآن.

وعندما شهدت إيطاليا تصاعداً سريعاً للموجة الثانية من الجائحة النصف الأول من نوفمبر، ارتفع معدل دخول المصابين إلى المستشفيات بنحو ألف شخص في اليوم، في حين شهدت وحدات الرعاية الفائقة زيادة في عدد الحالات بنحو 100 حالة يومياً.