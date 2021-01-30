الخطوط المكسيكية تعلق رحلاتها إلى كندا لمواجهة «كورونا»

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أعلنت شركة الخطوط الجوية المكسيكية (ايرو مكسيكو) أنها ستعلق رحلاتها إلى كندا ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير وحتى 30 من مارس، بعد أن أعلنت كندا أن شركاتها الرئيسية ستعلق رحلاتها إلى المكسيك والكاريبي لثلاثة أشهر بدءا من الغد الأحد.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الجمعة عن الإجراءات التي وافقت عليها شركات الطيران الكندية في محاولة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، مع ما تواجهه حملة البلاد لطرح اللقاحات المضادة للفيروس من انتكاسة جديدة.

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قالت الخطوط الجوية المكسيكية إنه سيجري تعليق رحلاتها إلى تورونتو في الثامن من فبراير كما ستعلق رحلاتها إلى مونتريال وفانكوفر بدءا من العاشر من فبراير.