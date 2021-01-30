دبي تبدأ الأحد تطعيم كورونا بلقاح سينوفارم الصيني

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 31 دقيقة

أعلنت حكومة دبي، السبت، أن الإمارة ستطرح لقاح سينوفارم الصيني المضاد لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للجمهور اعتبارا من الأحد.

وأعلنت هيئة الصحة في دبي عن بدء التطعيم في إطار خطط الهيئة لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد-19 في هيئة الصحة بدبي، قولها إن الهيئة ستخصص اعتباراً من يوم الأحد 3 مراكز صحية، هي: “ند الحمر، والطوار، والمنخول”، لتطعيم كافة المواطنين، والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة وحاملي إقامة دبي، من القوائم المسجلة مسبقا.

ولفتت الخاجة إلى أن الهيئة ستتوسع في حملة التطعيم بلقاح سينوفارم خلال المرحلة المقبلة، ضمن سلسلة الوقاية من كوفيد-19 التي تتبناها، وفي إطار جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.