التحالف العربي يدمر درون حوثية استهدفت السعودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يناير - 2021 8:41 مساءً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة فوق الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.

وأكد التحالف استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، السبت الماضي، عن اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

وفي الـ18 من كانون الثاني الجاري أصيب 3 مدنيين من سكان بلدة حدودية بمنطقة جازان جنوب السعودية، إثر سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن التحالف العربي تمكنه من اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار “مفخخة”، أطلقتها ميليشيات الحوثي من محافظة الحديدة غربي اليمن، تجاه السعودية.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.