تحضيرا لكأس العالم.. منتخب “الفوتصال” يفوز وديا علی بناما بسداسية

جدة - عبدالحي حسين - فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته، اليوم السبت بمنتخب بناما.

ويستعد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستجرى بليتوانيا.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني في مباراة اليوم، التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، كل من سفيان المسرار في مناسبتين وعبد اللطيف فاتي وعثمان بوموزو وخالد الكوري وسعد الكنية.

ووقع هدف منتخب بناما في لقاء اليوم الذي قاده الحكم خالد الهنيش، اللاعب إيسكوبار أبدييل.

يشار إلى أن المنتخب الوطني سيواجه يوم غد الأحد المنتخب ذاته.