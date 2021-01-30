عاجل.. اندلاع حريق مهول في أحد المعامل بالحي الصناعي ضواحي تمارة – صور

جدة - عبدالحي حسين - اندلع حريق مهول، مساء اليوم السبت، في احد المعامل بالحي الصناعي عين عتيق ضواحي مدينة تمارة الأمر الذي تسبب في رعب وهلع سكان المنطقة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحريق اندلع داخل معمل للأجهزة الإلكترومنزلية المنطقة الصناعية لجماعة عين عتيق تداول نشطاء مقاطع فيديو، توثق حجم الحريق، الذي تسبب في حالة من الهلع وسط السكان المجاورين في المنطقة الصناعية.

وتجهل، إلى حدود الساعة، أسباب الحريق، والخسائر المترتبة عنه.

هدا وقد عرف مكان الحريق إستنفار لعناصر الوقاية المدنية التي تعمل على السيطرة على الحريق، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.