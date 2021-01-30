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عاجل.. اندلاع حريق مهول في أحد المعامل بالحي الصناعي ضواحي تمارة – صور

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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جدة - عبدالحي حسين - اندلع حريق مهول، مساء اليوم السبت، في احد المعامل بالحي الصناعي عين عتيق ضواحي مدينة تمارة الأمر الذي تسبب في رعب وهلع سكان المنطقة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحريق اندلع داخل معمل للأجهزة الإلكترومنزلية المنطقة الصناعية لجماعة عين عتيق تداول نشطاء مقاطع فيديو، توثق حجم الحريق، الذي تسبب في حالة من الهلع وسط السكان المجاورين في المنطقة الصناعية.

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وتجهل، إلى حدود الساعة، أسباب الحريق، والخسائر المترتبة عنه.

هدا وقد عرف مكان الحريق إستنفار لعناصر الوقاية المدنية التي تعمل على السيطرة على الحريق، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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