شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: ندين الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الدكتور العثيمين تأكيده على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، لافتاً إلى إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.