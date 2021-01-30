شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمدد الحجر الجزئي وتبدأ حملة للتطعيم ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت الحكومة الجزائرية اليوم الحجر الجزئي المنزلي على 19 محافظة بينها العاصمة، من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة من صباح اليوم التالي ابتداءً من يوم غد الأحد وذلك لمدة 15 يوماً.

وبدأت الجزائر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا اليوم السبت بعد يوم من تسلمها أول شحنة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي.

وانطلقت الحملة من ولاية البليدة، الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الجزائر، حيث جرى اكتشاف أول حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد في مارس الماضي.

قال جمال فورار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا إن الجزائر تلقت 50 ألف جرعة من (سبوتنيك في) يوم الجمعة.

وقال وزير الاتصال عمار بلحيمر إن الجزائر ستتسلم شحنة من لقاح أسترا زينيكا غدا الأحد، دون أن يذكر عدد الجرعات.

والأولوية في حملة التطعيم للعاملين في مجال الصحة والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن.

وسجلت الجزائر حتى الآن 107122 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 و2888 وفاة.